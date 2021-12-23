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5 yaşındaki kızının vücudunu ısıtılmış şiş ile yakmıştı! O üvey anne tutuklandı - Son Dakika

5 yaşındaki kızının vücudunu ısıtılmış şiş ile yakmıştı! O üvey anne tutuklandı

23.12.2021 19:58
5 yaşındaki kızının vücudunu ısıtılmış şiş ile yakmıştı! O üvey anne tutuklandı

Kilis'te yabancı uyruklu 41 yaşındaki kadın, 5 yaşındaki üvey kızını darbettiği ve vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığı gerekçesiyle çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kilis'te 5 yaşındaki üvey kızını darp ettiği ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırarak kızgın şiş ile yaktığı iddia edilen kadın tutuklandı.

EŞİ EVDE OLMADIĞINDA KÜÇÜK KIZI DARBETTİ

Valilikten yapılan açıklamada, İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Z.M'nin (41), eski eşi Suriye vatandaşı S.D'nin (35), önceki eşinden olan kızı L.M'yi (5) kendisinin evde bulunmadığı sıralarda darbettiği ve vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığını öğrenerek şikayette bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Açıklamada, polis ekiplerince gözaltına alınan üvey anne S.D'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı ifade edildi. Bu arada küçük kızın devlet korumasına alındığı öğrenildi.

5 yaşındaki kızının vücudunu ısıtılmış şiş ile yakmıştı! O üvey anne tutuklandı

Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 yaşındaki kızının vücudunu ısıtılmış şiş ile yakmıştı! O üvey anne tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 yaşındaki kızının vücudunu ısıtılmış şiş ile yakmıştı! O üvey anne tutuklandı - Son Dakika
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