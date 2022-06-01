5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı

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6 Mart 2021'de, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Metoğlu'na tekme-tokat saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DARP NEDENİYLE BÜYÜK YARA ALDI

Yüzüne ve başına aldığı darbelerle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

İbrahim Zarap ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emriye Metoğlu, hastanede 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcının hazırladığı iddianamede, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme heyeti İbrahim Zarap'a 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 ay hapis cezası verildi. Yargıtay da yerel mahkeme kararını onadı.

"HUKUK MÜCADELEMİZİ KAZANDIK"

Avukat İslam Gezer, "Sanığın tutarsız savunmaları, çelişkili beyanları gerek yerel mahkemece gerekse de istinaf mahkemesince inandırıcı bulunmamıştır. Yargıtayca da indirimsiz şekilde cezanın onanması ile hukuk mücadelemizi kazanmış bulunmaktayız. Dosyada yapılan suç tanımı emsal olmalıdır. Zira bu tarz eylemlerin basit yaralama, kasten yaralama olarak değerlendirilmesi cezaların caydırıcı olması özelliğini oldukça etkilemektedir. Ancak dosyamızda suçun kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi ve indirimsiz şekilde cezanın onanması dosyanın örnek kararlar arasında yer almasını sağlayacaktır" ifadesini kullandı.