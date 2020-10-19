5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler - Son Dakika

5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler

19.10.2020 13:19

5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler İzmir'de yaşayan Elmalı ailesi, 5 yaşındaki çocukları Masal'ı da yanlarına alarak bisikletle Türkiye turuna çıktı.

5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler

BATMAN - İzmir'de yaşayan Elmalı ailesi, 5 yaşındaki çocukları Masal'ı da yanlarına alarak bisikletle Türkiye turuna çıktı. '1 Bisiklet Masalı' adı verdikleri turda 105 günde 3 bin kilometre yol kat eden aile Batman'a ulaştı.

İzmir'de yaşayan ve ulaşım aracı olarak bisiklet kullanan Engin Elmalı ve eşi Senem Elmalı, 5 yaşındaki çocukları Masal'ı da yanlarına alarak 4 Temmuzda bisikletle Türkiye turuna çıkmaya başladı. Peyzaj mimarı olan baba Engin Elmalı bu tur için işinden ayrılırken anne Senem Elmalı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesinde mühendislik görevinden 6 aylık ücretsiz izne ayrıldı. İzmir'den yola çıkan aile, Batman'a ulaştı.

4 Temmuzda İzmir'den yola çıktıklarını ve Türkiye turunun 105'inci gününde olduklarını belirten Engin Elmalı, "Peyzaj mimarıyım 4 Temmuzda başladığımız maceranın 105'inci günündeyiz şuan Batman'dayız. Karadeniz Bölgesini tamamladıktan sonra Artvin'den, Ardahan, Kars, Iğdır, Doğu Beyazıt, Van, Tatvan, Bitlis ve Batman'a ulaştık. Bundan sonraki güzergahımız Midyat, Mardin, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir yapmak istiyoruz. Şuana kadar toplam 3 bin kilometre civarında yol aldık. Bundan sonra İzmir'e varıncaya kadar olan mesafemiz tahminen 2 bin kilometreyi biraz geçecektir. Yolculuğumuz keyifli geçiyor. Doğu Anadolu Bölgesi çok güzel çok misafirperver insanlarla karşılaşıyoruz. Her yerde bizi ağırlamak isteyenler çay kahve, yemek ikram isteyen insanlarla karşılaşıyoruz. Bu bölgeyi tanıdığımızdan gördüğümüzden çok memnunuz tekrar geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Bölge insanı çok misafirperver"

Anne Senem Elmalı ise İzmir'den başladıkları turu tekrar İzmir'de bitirmek istediklerini söyledi. Senem Elmalı, "Türkiye'nin etrafını dolaşmak gibi niyetimiz var. Bisiklet turumuz çok keyifli yeni insanlar tanımak bu coğrafyayı tanımak çok güzel bir duygu. Bize korkutulanların gerçek olmadığını öğrenmek Doğu Anadolu'ya gitmeyin terör bölgesi oradan hızlı bir şekilde geçin sakın orda oyalanmayın dedikleri noktada emin olun ki büyük misafirperverlikleri yaşıyoruz. Özelikle Batman'da gerçekten gözlerimize inanamayacağımız kadar çok evlere davet mesajları aldık. Batman halkına çok teşekkür ediyoruz. Dönünce hem yaşadığımız anları hem tekrar hatırlayacağız hem de paylaşacağız. Çok güzel mesajlar alıyoruz batıdaki arkadaşlarımızdan orayı çok tehlikeli bölge sanıyorduk. Bizi hep korkutuyorlardı ama bu ön yargılarımızdan sayenizden kurtuluyoruz. Gerçekten orada iyi insanların orda olduğunu görüyoruz. Umarız herkes gelir bu coğrafyayı yaşar" diye konuştu.

5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler
5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler
5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler
5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler
5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler
5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler
5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler
5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler

Türkiye, Batman, Elmalı, İzmir, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 5 yaşındaki kızlarıyla bisiklete binip 105 günde 3 bin kilometre pedal çevirdiler - Son Dakika

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