Son dakika haber | - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: "Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın" - Son Dakika

Son dakika haber | - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: "Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın"

15.05.2021 09:58

Son dakika haber: - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: "Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın" Afyonkarahisar'da 5 yaşındaki minik Nursare, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından etkilenerek Kudüs'teki çocukların savaştan uzak bayram sevincini resmetti.

- Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: "Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 yaşındaki minik Nursare, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından etkilenerek Kudüs'teki çocukların savaştan uzak bayram sevincini resmetti. Küçük kızın tüm insanlığa ders niteliğindeki bu resmi büyük beğeni toplarken Nursare, "Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın" dedi.

Ramazan ayında başlayan ve bayramda da artarak devam eden İsrail'in saldırılarında onlarca çocuk hayatını kaybederken, Kudüs'te bayram sevincinin yerini kan ve gözyaşı aldı. Filistin'de Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu saldırıları haberlerden izleyerek etkilenen Afyonkarahisar'daki 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Nursare Kanat, 'Savaşta çocuklar ölmesin gönlünce bayramlarını kutlasınlar' diyerek bir resim çizdi.

Derya ve Hayati Kanat çiftinin kızları minik Nursare'nin çizdiği içerisinde Mescid-i Aksa ve bayram sevincini yaşayan çocukların olduğu bu resim adeta tüm insanlığa ders niteliğinde.

"Kudüs'te el ele tutuşan çocuklar çizdim bayramda, inşallah benim çizdiğim gibi olur"

Tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde resim çizerek geçiren minik Nursare, resim yapmayı çok sevdiğini belirterek en son Kudüs resmini çizdiğini söyledi. Kendisi küçük ancak yüreği kocaman olan Nursare şunları ifade etti:

"Anaokuluna gidiyorum, sokağa çıkamıyoruz, koronavirüs var. Bayramda resim yapıyorum, resim yapmayı çok seviyorum. En son Kudüs resmini yaptım. Orada savaş çıkmış çocuklar ölmüş, bende öyle bir resim yaptım. Çocuk falan çizdim, el ele tutuşuyorlar bayram, cami çizdim, inşallah benim çizdim gibi olur cami. Gökyüzünden şekerler yağıyor çocuklara. Bunlar bayram şekerleri."

"Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın"

Gökyüzünden bomba yerine bayram şekeri yağmasını isteyen 5 yaşındaki Nursare, "Çocukların ölmemesini istiyorum, bir yerlere saklanmasını istiyorum. Savaş çıkmış orada ve cami varmış 'bizim camimizi yıkmayın, o bizim camimiz demiş' onlarda camiyi yıkamayınca çocukları öldürmüşler. Ben o çocukları seviyorum, bulutlardan bomba yağmasın, şeker yağsın. İnşallah her günümüz güzel olur. İnşallah çocukları korurlar, inşallah bomba atmazlar, birde okullarımız açılır inşallah" diye konuştu.

Son dakika haber | - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın
Son dakika haber | - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın
Son dakika haber | - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın
Son dakika haber | - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın
Son dakika haber | - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın
Son dakika haber | - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın
Son dakika haber | - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın

Karahisar, Filistin, Bayram, Kudüs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber | - Savaşın çocuklarına bayram resmi çizen minik Nursare: 'Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın' - Son Dakika


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