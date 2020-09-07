5 yaşındaki Masal ve ailesi, bisikletle Türkiye turunda - Son Dakika

5 yaşındaki Masal ve ailesi, bisikletle Türkiye turunda

TÜRKİYE turu için bisikletlerine bağladıkları pusete oturttukları kızları Masal (5) ile İzmir'den yola çıkan Engin-Senem Elmalı çifti, yaklaşık 2 bin 200 kilometreyi geride bırakarak Samsun'a ulaştı.

5 yaşındaki Masal ve ailesi, bisikletle Türkiye turunda, System.String[]

TÜRKİYE turu için bisikletlerine bağladıkları pusete oturttukları kızları Masal (5) ile İzmir'den yola çıkan Engin-Senem Elmalı çifti, yaklaşık 2 bin 200 kilometreyi geride bırakarak Samsun'a ulaştı. Konakladıkları illerde çadır kuran ve macera dolu yolcuklarına 'Bir Bisiklet Masalı' adını koyan aile, 7 bin kilometre pedal çevirip, Doğu, Güney Doğu, Akdeniz ve Karadeniz illerinin ardından İzmir'e dönmeyi planlıyor.

İzmir'de yaşayan Engin-Senem Elmalı çifti, evliliklerinin ardından borçlarını kapatınca, hayalini uzun süredir kurdukları bisikletle Türkiye turu için, yola çıkmaya karar verdi. Engin Elmalı, tur için peyzaj mimarlığı yaptığı şirketteki işinden istifa ederken, eşi de çalıştığı büyükşehir belediyesine bağlı birimden 6 aylık ücretsiz izne ayrıldı. Elmalı çifti, beraberindeki 5 yaşındaki kızları Masal'ı da yanlarına alarak 4 Temmuz'da bisikletleriyle yola çıktı. Aile yaklaşık 2 bin 200 kilometre pedal çevirerek, Samsun'a ulaştı. Konakladıkları illerdeki çadırda kendi hazırladıkları yemekleri yiyerek beslenen ailenin, küçük kızları Masal ise babasının bisikletine bağlı pusette yolculuk yapıyor. Macera dolu yolcuklarına kızlarından esinlenip, 'Bir Bisiklet Masalı' adını koyan aile; 7 bin kilometre pedal çevirip, Doğu, Güney Doğu, Akdeniz ve Karadeniz illerinin ardından başlangıç noktaları olan İzmir'e dönerek turlarını tamamlamayı amaçlıyor. Samsun'dan ayrılan aile, çevredeki sürücü ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında, keyifli yolculuklarına devam ediyor.

'SAYAMAYACAĞIM KADAR ÇOK PARK GÖRDÜM'Arkada oturduğu için yorulmadığını fakat ailesinin yorulduğunu anlatan küçük Masal, "Birazcık sıkılıyorum ama yine de mutlu oluyorum. Sayamayacağım kadar fazla çocuk parkı gördüm. Gezmek ve yeni parklar keşfetmeyi seviyorum. Bisikletle yolculuk yapmak arabayla yapmaktan daha güzel. Çünkü bisiklette temiz hava alabiliyorum. Düşersek kafam acımasın diye kaskımı takıyorum, kemerimi sürekli kullanıyorum" dedi.'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'Böyle bir yolculuğun hayalini daha evlenmeden önce kurduğunu belirten anne Senem Elmalı da, "Evlendiğimizde borçlarımız vardı. Bu sebeple bu düşüncem hayalden öteye geçemiyordu. Borçlarımızı kapatır kapatmaz da bu hayalimizi gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Çalıştığımız zamanlarda da kazandığımız parayla borçlarımızı ödediğimiz için minimal gelirle yaşamaya alışmış bir aile yapımız vardı. Bir evimiz vardı, o evi kiraya vererek çıktık yola. Yeterli de oluyor diyebilirim. Bu turumuzu da lüks içinde yapmıyoruz neticede. Çadırda kalıyoruz, kendi yemeğimizi kendimiz hazırlıyoruz. Ben memur olduğum için ücretsiz izin hakkımı kullandım. Ama bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Eğer başaramadan ölseydim eksik ölmüş olacaktım. Bu anlamda eşime ve Masal'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.'İLK HEDEFİMİZ İZMİR'DEN KARADENİZ'E ULAŞMAKTI'4 Temmuz tarihinde yola çıktıklarını ve yolculuğun şartlarına göre plan değişikliğine gidebileceğini belirten baba Engin Elmalı ise, "İlk hedefimiz İzmir'den Karadeniz'e ulaşmaktı. Karadeniz hattına Sakarya Karasu'dan başladık. Kars, Ağrı, Doğubayazıt ve Van Gölü'nün etrafını dolaşmak istiyoruz. Ardından Güneydoğu Anadolu illerini dolaşmayı planlıyoruz. Oradan da Akdeniz'e sürerek yeniden İzmir'e varmayı düşünüyoruz. Fakat mevsim şartları ve yolculuğu çocuğumuzla yaptığımız için illa bu turu bu şekilde tamamlayacağız diye bir şartımız yok" ifadelerinde bulundu.'MASAL'IN ENERJİSİ TURU GÜZELLEŞTİRİYOR'

Masal'ın bu yolculuktan büyük keyif aldığını da aktaran Engin Elmalı, "Biz pedal çevirirken o oturduğu için zaman zaman canı sıkılabiliyor. Bu nedenle öğle molasını Masal'ın eğlenebileceği park gibi alanlara denk getirmeye çalışıyoruz. Parkta biz yemek hazırlarken Masal parkta oyun oynuyor ve biz bisiklet sürerken biriken enerjisini parkta harcamış oluyor. Bisikletin araçlar tarafından fark edilmesini ve bisikletinde bir ulaşım aracı olduğunu, trafikte bize dikkat edilmesi gerektiğini ve otoyolu bizim de kullanma hakkımız olduğunu fark etmelerini istiyoruz" dedi.


Türkiye, Samsun, Elmalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 08:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 yaşındaki Masal ve ailesi, bisikletle Türkiye turunda - Son Dakika

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