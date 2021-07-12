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5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI - Son Dakika

5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI

12.07.2021 10:04

ADANA'da para meselesi yüzünden tartıştığı kişiye tüfekle ateş edince, sokakta oynayan Mehmet Ali Ağamak'ı (5) ağır yaralayan Ahmet Boy (25) yakalandı.

ADANA'da para meselesi yüzünden tartıştığı kişiye tüfekle ateş edince, sokakta oynayan Mehmet Ali Ağamak'ı (5) ağır yaralayan Ahmet Boy (25) yakalandı. Geçen hafta tüfeği kendisinin ateş ettiğini söyleyince tutuklanan Boy'un kardeşi Cumali Boy'un (20), ağabeyinin cinsel taciz suçundan denetimli serbestliğinin olması nedeniyle suçu üstlendiği öne sürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 17 Mayıs günü, Ahmet Boy ve kardeşi Cumali Boy ile Cumali Karataş arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve girip, balkona çıkan Ahmet Boy, pompalı tüfeği sokağa doğrultup ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada sokakta oynayan komşularının oğlu Mehmet Ali Ağamak'ın göğsüne isabet etti. 5 yıl önce doğumu sırasında annesi Hamide Saka'yı kaybettiği belirtilen Mehmet Ali Ağamak kanlar içerisinde yere yığılırken, Ahmet Boy ise tüfeği evin bahçesine atıp kaçtı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Ali Ağamak hastaneye kaldırılırken, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle mahalledeki birçok eve baskın yapıldı, ancak şüphelinin izine rastlanmadı. Kavgaya karıştığı öne sürülen Cumali Boy, evine yapılan baskında kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Tüfeği kendisinin ateşlediğini öne süren Boy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Mehmet Ali Ağamak, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ağamak, taburcu oldu.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE SALIVERİLMİŞ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, asıl faili olduğu değerlendirilen Ahmet Boy'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan polis, Ahmet Boy'u yakaladı. Emniyete götürülen Ahmet Boy'un, 'cinsel taciz' suçundan girdiği cezaevinden 'denetimli serbestlik' kararıyla serbest bırakıldığı, bu nedenle kardeşi Cumali Boy'un suçu üstlendiği öne sürüldü. Ahmet Boy'un ifadesinde, "Kardeşim Cumali'nin elinde tüfek vardı. Ateş edince, tüfeği elinden aldım. Tüfeği ben ateşlemedim" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Boy da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük çocuğun ailesinin ise şikayetçi olmadığı kaydedildi.

5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI
5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI
5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI
5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI
5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI
5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI
5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI
5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI
5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI
5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI

Adana Yüregir, Polis, Taciz, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ'Yİ OYUN OYNARKEN VURAN KOMŞU TUTUKLANDI - Son Dakika


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