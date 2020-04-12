5 yaşındaki minik Asya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Cumhurbaşkanım sen maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum"

5 yaşındaki Minik Asya 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 52 lirasını bağışladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşayan bir ailenin 5 yaşındaki minik kızı Asya Şimşek, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Cumhurbaşkanım sen kampanyaya maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum" dedi.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler sürüyor. Toplumun her kesimi tarafından yardımların yapıldığı kampanyaya 5 yaşındaki Asya Şimşek de katıldı. Anaokulu öğrencisi Asya, kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.



"Sen maaşını, ben kumbaramı bağışlıyorum"

Çektiği videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen minik Asya, "Cumhurbaşkanım sen maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum. Evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı. Minik Asya, kumbarasından çıkardığı paralarla "evde kal" yazarak büyüklerine de çağrıda bulundu.