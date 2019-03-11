Son Dakika Haberleri: 5 Yaşındaki Muhtar Adayı Beğeni Topladı

5 Yaşındaki Muhtar Adayı Beğeni Topladı

1 saat önce

Ardahan'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyündeki 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığının açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

5 Yaşındaki Muhtar Adayı Beğeni Topladı, System.String[]
Ardahan'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyündeki 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığının açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak'ın yerel seçimler öncesi çekilen videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklamaları izleyenleri gülümsetti. Aday mısın sorusuna Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım diyen küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çekileceğini söylüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

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