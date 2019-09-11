Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki Nazende 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
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5 yaşındaki Nazende 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi

26 dakika önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki Nazende, hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Nazende 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki Nazende, hayatını kaybetti.


Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Köşk mahallesi Mustafa Mustafa Şimşek bulvarı Ata yolu sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 11. katta bulunan evlerinin balkonunda oynayan 5 yaşındaki Nazende T., dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nazende T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de, olay yerinde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Mustafa Mustafa, Melikgazi, Kayseri, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
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