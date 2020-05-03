5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Genel 5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı Sivas'ta 5 yaşındaki oğlu ile birlikte virüsü yenen baba yaşadıklarını anlattı.

5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı

SİVAS - Sivas'ta 5 yaşındaki oğlu ile birlikte virüsü yenen baba yaşadıklarını anlattı.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 37 yaşındaki Hasan Kıraç ile oğlu 5 yaşındaki Ömer Kıraç'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde 25 Nisan günü tedaviye alınan baba ve oğlu geçtiğimiz gün iyileşerek taburcu edildi. Oğlu ile birlikte evinde 14 gün boyunca karantinada kalacak baba bu süre zarfında yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Oğlum ateş ve karın ağrısı ile rahatsızlandı"

Kıraç, oğlu Ömer'in yüksek ateş ile karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduklarını ifade ederek, "Oğlum bir akşam ateş ve karın ağrısı ile rahatsızlandı. Acile götürdüm, muayene edildi. Test yapıldı. Ertesi gün sonuç pozitif olarak geldi. Bize telefon açıldı sağlık müdürlüğünden. Eşim ve diğer iki oğlumu alarak hastaneye gittik. Oğlumun yatışı yapıldı. Bizde test verdik. O gün akşam beni arayarak testimin pozitif olduğunu söylediler. Bende oğlum ile beraber hastaneye yattım. Hastanede 5 günlük bir tedavi süreci uyguladılar. Beş gün sonunda tekrar test yapıldı. Oğlum ile benim testimin negatif çıkması üzerine bizi o gün akşam taburcu ettiler" dedi.

"Dünya başıma yıkıldı"

Kıraç, oğlu Ömer'in testinin pozitif çıktığını öğrendiğinde dünyanın başına yıkıldığını söyleyerek, "Orada sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız bizimle çok iyi ilgilendiler. Tedavimizi çok güzel yönettiler. Bizde onların söylediği her şeye harfiyen uyduk. Pozitif çıktığını öğrendiğimde hiç moralimi bozmadım. Sonuçta bu rabbimden gelen bir şey. Rabbim bizi sınav ediyor. İnşallah bu sınavı biz hayırlısı ile atlatacağız diyerek düşündüm. Hiçte bir sıkıntı çekmedim. Tedavimizi olduk, oğlum ile şuan evdeyiz. Aileden şuan hastanede yatan ağabeyim annem ve babam var. Hastalığı atlatan diğer ağabeyim ve küçük bir yeğenim var. Onlarda bizim gibi aynı gün taburcu oldular. Vatandaşlara şunu söylemek istiyorum hiç kimse bana bulaşmaz ya da bende olmaz diye düşünmesin. Bu virüs zaten gözle görülen bir şey değil. Gözle görülen bir şey olmadığı için kimde olduğu belli değil. Herkese bulaşabiliyor. İşi olmayan herkes evinde kalıp, bu süreci atlatmalarını temenni ediyorum. Çocuğumun testinin pozitif çıkması beni şu şekilde etkiledi. Sağlık müdürlüğünden beni aradılar. Ömer Kıraç'ın testi pozitif çıktı dediler. O an dünya başıma yıkıldı. Hiçbir cevap veremedim. Böyle 10-15 saniye kadar kelimeler boğazıma dizildi. Karşıdaki insana cevapta veremedim. Hatta kendisi bana ' Orada mısınız ' diye tekrar sesimi duyana kadar birkaç defa tekrar etti. En son bende kendimi toplayarak evet buradayım sizi dinliyorum dedim. O şekilde bir görüşmemiz oldu" ifadelerini kullandı.

"Ailemizde yaklaşık 8 kişiye bulaştı"

Kıraç, oğlu ile birlikte ailesinden 8 kişiye virüsün bulaştığını belirterek, " Bir cenaze ortamı olmuştu. Cenaze ortamına akrabalarda İstanbul'dan gelenler oldu. Tabi hangisinde olduğunu bilemiyoruz. Onlardan aile büyüğümüzden birine bulaştı. Ondan da bize dağıldı, bu şekilde oldu. Ailemizden yaklaşık 8 kişiye bulaştı. 8 kişiden beşimiz taburcu olduk. Şuan babam, annem ve abim hastanede tedavi ediliyor" diye konuştu.

5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı

Numune Hastanesi, Koronavirüs, Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 01:19 Kaynak: İHA


Son Dakika

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti         
19:09
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi         
19:06
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti         
18:54
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz         
18:39
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı         
18:35
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları         
18:21
Batman'da bir evi böcekler istila etti Batman'da bir evi böcekler istila etti         
17:48
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum         
17:45
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır         
17:36
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor         
17:23
Zehirli olan Zehirli olan "sarı akrep" Aydın Nazilli'de görüldü         
17:21
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti         
17:16
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi         
17:13
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti         
17:05
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı         
16:51
Genç milyarder Kylie Jenner'ın hilesi ortaya çıktı! Meğer her fotoğrafta Photoshop kullanıyormuş Genç milyarder Kylie Jenner'ın hilesi ortaya çıktı! Meğer her fotoğrafta Photoshop kullanıyormuş         
16:47
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı         
16:44
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik         
16:42
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı         
16:36
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu         
16:32
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor         
16:29
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor         
16:13
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz         
15:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor         
15:26
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı         
15:11
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım         
14:58
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor         
14:46
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı         
14:46
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 19:43:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 yaşındaki oğlu ile birlikte Covid-19'u yenen baba yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]