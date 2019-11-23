Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)
Son Dakika Güncel 5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2) - Son Dakika

5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)

6 saat önce

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinin önündeki kömürlükte çakmakla oynadığı sırada odunların alev alması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argün, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında...

5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2), System.String[]

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinin önündeki kömürlükte çakmakla oynadığı sırada odunların alev alması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argün, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İKİZİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, hayatını kaybeden Ömer Argün'ün Ümmühan adında ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.


Huzur Mahallesi, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
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