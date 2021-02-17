5 yaşındaki VALORANT oyuncusundan muhteşem ace! - Son Dakika
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5 yaşındaki VALORANT oyuncusundan muhteşem ace!

17.02.2021 18:43
5 yaşındaki VALORANT oyuncusundan muhteşem ace!

İnternette büyük bir hızla viral olan 5 yaşındaki VALORANT oyuncusunun görüntüleri herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor.

VALORANT'ta bu zamana kadar rekabetçi arenada ve normal maçlar esnasında pek çok göz kamaştırıcı hareket görmüş olsak da şüphesiz hiçbiri bu kadar sevimli olmamıştı. 'Foopa' nickli oyuncu maç esnasında rakip takımın tamamını tek başına alt ederek kısa sürede internette viral olmayı başardı. Icebox haritasında gerçekleşen mücadelede tüm takımını kaybettikten sonra bile soğukkanlılıkla oyuna devam eden küçük oyuncu rakip takımın üstesinden gelmeyi de bildi.

Mücadeleyi kazanmasının ardından "Aman tanrım, ace attım baba" diyerek babasına koşan çocuğun ebeveyni bu görüntülerin ardından Reddit'ten bir açıklamada bulundu. "Tüm oyunları seviyor ancak VALORANT'a adeta aşık oldu. Dürüst olmak gerekirse bu küçük adamı eğitiyorum ve o harika bir dinleyici. İnsanlar onu oynarken izlemeyi seviyorlar" ifadelerini kullanan baba çocuğu ile gurur duyduğunu da belirtmiş durumda.

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Kaynak: Playerbros

Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar 5 yaşındaki VALORANT oyuncusundan muhteşem ace! - Son Dakika

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