5 yaşındaki Yeter, düştüğü sulama kanalında boğuldu
2 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen Yeter Demir (5), boğularak yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde sulama kanalına düşen Yeter Demir (5), boğularak yaşamını yitirdi.
Tarsus ilçesi Fahrettin Paşa Mahallesi'nde halı yıkamak için annesi ile birlikte evlerinin yakınındaki sulama kanalının kenarına giden Yeter Demir, aniden ortadan kayboldu. Annenin yardımına koşan vatandaşlar tarafından kanalda bulunup çıkarılan Yeter Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polisin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kızın cansız bedeni, cenaze aracı ile Tarsus Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
- Mersin
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