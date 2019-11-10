Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı
Son Dakika Güncel 5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı

5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı

7 saat önce

Eskişehir'de Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında düzenlenen anma törenleri sırasında 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, siren sesleri arasında saygı duruşunda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.

5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı, System.String[]

Eskişehir'de Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında düzenlenen anma törenleri sırasında 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, siren sesleri arasında saygı duruşunda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.


10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saat 9.05'te sirenler ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün kendi sesinden okuduğu "10'uncu Yıl Nutku" tören alanında bulunan katılımcılara dinletilirken, anıtta bulunan bayraklar yarıya indirildi. Saat 9.05'te çalan sirenler sırasında saygı duruşunda asker selamı ile duran 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.


Öte yandan törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Dr. Aslan Kabukçuoğlu, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri


, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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