Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı
Son Dakika Genel 5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı

5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı

7 saat önce

5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleriESKİŞEHİR - Eskişehir'de Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında düzenlenen anma törenleri sırasında 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, siren sesleri arasında saygı duruşunda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.

5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı

Eskişehir'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında düzenlenen anma törenleri sırasında 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, siren sesleri arasında saygı duruşunda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saat 9.05'de sirenler ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün kendi sesinden okuduğu "10'uncu Yıl Nutku" tören alanında bulunan katılımcılara dinletilirken anıtta bulunan bayraklar yarıya indirildi. Saat 9.05'te çalan sirenler sırasında saygı duruşunda asker selamı ile duran 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Dr. Aslan Kabukçuoğlu, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, 10 Kasım, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 07:30:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 yaşındaki Yiğit'in gözyaşları Atatürk için aktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]