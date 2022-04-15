5 yaşındaki Yusuf geri manevra yapan araçla duvarın arasında kaldı: Hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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5 yaşındaki Yusuf geri manevra yapan araçla duvarın arasında kaldı: Hastanede yaşamını yitirdi

15.04.2022 09:01

Kocaeli'nde geri manevra yapan aracın sürücüsü, fark etmediği çocuğu duvara sıkıştırdı. Araç ile duvar arasında sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bulunan Neşe Sokak üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre İzmit Belediyesi'nin temizlik işlerine ait kamyonet sürücüsü S.K. aracı park ederken 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı fark etmedi.

KÜÇÜK ÇOCUK ARAÇLA DUVAR ARASINA SIKIŞTI

Sürücü S.K'nin yan komşusu olan küçük çocuk, araç ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kaza sonrası Yusuf Yılmaz'ın yakınlarının sürücü S.K'yi darbettiği öğrenildi. Çevik kuvvet ekipleri olayı kontrol altına almaya çalıştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yaşındaki Yusuf geri manevra yapan araçla duvarın arasında kaldı: Hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 yaşındaki Yusuf geri manevra yapan araçla duvarın arasında kaldı: Hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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