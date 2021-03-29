KASTAMONU - 5 yaşındaki Yusuf kayak yeteneği ile dikkati çekiyor

Kastamonu'da 5 yaşındaki Yusuf Miraç Çullu, Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde yaptığı kayakla herkesin dikkatini çekiyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılında oluşturulan Yol Spor Kulübünde, yılda yaklaşık 50 çocuk ve gence kayak eğitimi veriliyor.

Babası kayak antrenörü olan ve Yol Spor Kulübü'ndeki sporcularla Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak yapan Çullu da küçük yaşında kayak yeteneği ile öne çıkıyor.

Yaşının küçük olması nedeniyle henüz yarışmalara katılamayan küçük Yusuf'un hedefi, ileride lisanslı bir sporcu olarak yarışmalara katılıp başarılar elde etmek.

Yusuf Miraç Çullu, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nı çok sevdiğini söyledi.

Kayak yaparken çok eğlendiğini anlatan Çullu, "Kayak yapmaya 5 yaşında başladım. Kayak yapmayı çok seviyorum. Herkesin burada kayak yapmasını istiyorum." dedi.

Yusuf Miraç'ın babası Yol Spor Kulübü Kayak Şube Sorumlusu ve kayak antrenörü Recep Çullu ise herkese kayak sevgisini aşılamak için çalıştığını belirtti.

Yusuf Miraç'ın 5 yaşında olmasına rağmen yetenekli bir çocuk olduğunu anlatan Çullu, "Küçük yaşta öğrenmek daha kolay. Büyüdükçe korkular artıyor. Yusuf'la piste gidiyoruz alkışlıyorlar, fotoğraf ve video çekiyorlar. Allah vergisi bir yeteneği var diyelim. Kolay öğrendi." ifadesini kullandı.

Yol Spor Kulübü olarak Kastamonu'da kayak yapmak isteyen çocuklar için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Çullu, "Elimizin altındaki bu altın değerindeki Ilgaz Dağı'mızı çocuklarımız için kullanmak istiyoruz. Tesis müdürlerimiz de bize yardımcı oluyorlar. Bu fırsatı kaçırmamalarını diliyorum." diye konuştu.