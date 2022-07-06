5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı

06.07.2022 12:13
5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı

Gaziantep'te izinsiz dökülen inşaat atıklarının altında kalan 5 köpek yavrusu, iş makinesi, kazma ve kürekle yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Gaziantep'te izinsiz dökülen inşaat atıklarının altında kalan 5 köpek yavrusu, iş makinesi, kazma ve kürekle yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Humanız Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, boş bir arazide izinsiz bir şekilde dökülen moloz ve taş yığınlarının altından köpek sesi duydu. İhbar üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri olay yerine giderek önce hayvanların bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler, iş makinesi, kazma ve kürekle hayvanları kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşların da yardım ettiği ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda 5 köpek yavrusunu kurtardı.

Hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülürken, ekipler boş araziye atığı döken kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı - Son Dakika

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