5 YAVRU KÖPEK ÇÖP KONTEYNERİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

ÇORUM'da hayvansever İlker Çelik'in sokakta beslediği 5 yavru köpek, çöp konteynerinde ölü bulundu. Tepkisini sosyal medyadan dile getiren Çelik "İnsan bile diyemeyeceğim kişi ya da kişiler, poşete koyup çöpe atmış. Hepsi ölmüş" dedi.

İçeridere Bağları mevkisinde hayvansever İlker Çelik, sokaktaki bir kulübede anne köpek ile 5 yavrusunu beslemeye başladı. Çelik, dün köpeklere yiyecek götürdüğünde yavruları göremedi. Çevrede arama yapan Çelik, yavruları poşetle çöp konteynerine atılmış halde ölü buldu. İhbarla gelen polis ekipleri, köpeklerin ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

Tepkisini çektiği video ile sosyal medyadan paylaşan İlker Çelik "Besleme yapmaya gittiğim bölgede anne köpeği buldum, besledim. Ancak yavrularını göremedim. Çevrede araştırınca çöp konteynerinin yanına gittim. İnsan bile diyemeyeceğim kişi ya da kişiler, poşete koyup çöpe atmış. Hepsi ölmüş durumdaydı. Çok üzgünüm" dedi.