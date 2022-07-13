5 yeğeni ve engelli kardeşini bıçakla rehin alan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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5 yeğeni ve engelli kardeşini bıçakla rehin alan şahıs serbest bırakıldı

13.07.2022 15:47

5 yeğeni ve engelli kardeşini bıçakla rehin alan şahıs serbest bırakıldıANTALYA Antalya'da ailesi ile yaşadığı tartışma sonrası evde bulunan 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini bıçakla rehin alan şahıs ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

5 yeğeni ve engelli kardeşini bıçakla rehin alan şahıs serbest bırakıldı

ANTALYA Antalya'da ailesi ile yaşadığı tartışma sonrası evde bulunan 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini bıçakla rehin alan şahıs ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, dun saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 576. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşleriyle yaşayan Ali A., sabah saatlerinde annesi ve erkek kardeşi ile dolapta bulunan ve bozulma riski geçiren etlerin parçalanması yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine aile üyeleri polis karakoluna giderek kardeşlerinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası şahıs için evden uzaklaştırma kararı alındı.

6 çocuğu rehin aldı, polisler alarma geçti

Şahıs daha sonra aile yakınları karakolda iken hızla eve gelerek evde bulunan 5 yeğeni ve bir engelli kardeşini bıçakla rehin alıp babasını ve kardeşlerini aradı. Eve gelen kardeşleri ve baba içeri giremedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

16 bin TL istedi

Yaşları 4 ile 17 arasında değişen 6 çocuğu rehin alan şahıs serbest bırakması karşılığında hesabına 16 bin TL para gönderilmesini istedi. Polis ekipleri ise sürekli şahıs ile irtibat kurarak hesabına paranın gönderileceğini belirtti. Şahıs yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Çevre bulunan vatandaşlar ise o anları adeta film izler gibi izledi. Karakola götürüleceği sırada aile üyelerinin saldırısına uğrayan genci yine polis ekipleri güçlükle korudu. Çocukları rehin alınan kız kardeşi ise zaman zaman sinir krizi geçirdi. Şahıs daha sonra polis aracına bindirilerek polis karakoluna götürüldü.

Polis karakolunda işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.

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5 YEĞENİ VE ENGELLİ KIZ KARDEŞİNİ REHİN ALDI 5 YEĞENİ VE ENGELLİ KIZ KARDEŞİNİ REHİN ALDI Yeğenlerini ve engelli kardeşini rehin aldı, linç edilmekten polis kurtardı Yeğenlerini ve engelli kardeşini rehin aldı, linç edilmekten polis kurtardı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yeğeni ve engelli kardeşini bıçakla rehin alan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 yeğeni ve engelli kardeşini bıçakla rehin alan şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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