5 YEĞENİ VE ENGELLİ KIZ KARDEŞİNİ REHİN ALDI

ANTALYA'da ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası evde 5 yeğeni ve 1 kardeşini bıçakla rehin alan Ali A. (29), polise zor anlar yaşattı. 1 saatte ikna edilen Ali A., evden çıkarıldığı sırada apartmanın önünde bekleyen aile üyeleri tarafından linç edilmek istendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 576 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Kardeşleri ile yaşayan Ali A., sabah saatlerinde annesi ve erkek kardeşiyle dolapta bulunan etlerin parçalanması yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce aile üyeleri polis merkezine giderek Ali A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Ali A. için evden uzaklaştırma kararı alındı. Aile bireyleri polis merkezinde bulunduğu esnada eve gelen Ali A., yaşları 4 ile 17 arasında değişen 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini bıçakla rehin aldı. Evde bulunan yeğenler durumu aile bireylerine haber verdi. Eve gelen kardeşler ve baba içeri giremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

16 BİN TL İSTEDİ

Aile bireylerinden 6 kişiyi rehin alan Ali A., serbest bırakma karşılığında hesabına 16 bin TL gönderilmesini istedi. Polis ekipleri ise Ali A. ile irtibat kurarak hesabına paranın gönderileceğini ifade etti. Polis ekipleri Ali A.'yı yaklaşık 1 saatlik çabanın sonunda ikna etti.

AİLE BİREYLERİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak üzere binadan çıkarılan Ali A., apartmanın önünde bekleyen aile üyelerinin saldırısına uğradı. Polis ekipleri Ali A.'yı güçlükle ekip otosuna bindirerek polis merkezine götürdü. Çocukları rehin alınan Ali A.'nın kız kardeşi ise zaman zaman sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.