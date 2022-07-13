5 yeğeni ve engelli kız kardeşini rehin aldı, savcılıktan serbest kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

5 yeğeni ve engelli kız kardeşini rehin aldı, savcılıktan serbest kaldı

13.07.2022 16:24
5 yeğeni ve engelli kız kardeşini rehin aldı, savcılıktan serbest kaldı

ANTALYA'da ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası evde 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini bıçakla rehin alan Ali A. (29), savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ANTALYA'da ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası evde 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini bıçakla rehin alan Ali A. (29), savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 576 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Kardeşleri ile yaşayan Ali A., annesi ve erkek kardeşiyle dolapta bulunan etlerin parçalanması yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce aile üyeleri polis merkezine giderek Ali A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Ali A. için evden uzaklaştırma kararı alındı. Aile bireyleri polis merkezinde bulunduğu esnada eve gelen Ali A., yaşları 4 ile 17 arasında değişen 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini bıçakla rehin aldı. Evde bulunan yeğenler durumu aile bireylerine haber verdi. Eve gelen kardeşler ve baba içeri giremeyince durumu 112'ye bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aile bireylerinden 6 kişiyi rehin alan Ali A., serbest bırakma karşılığında hesabına 16 bin TL gönderilmesini istedi. Polis ekipleri Ali A. ile irtibat kurarak hesabına paranın gönderileceğini söyledi. Polis ekipleri Ali A.'yı yaklaşık 1 saatlik çabanın sonunda ikna etti. Polis tarafından gözaltına alınmak üzere binadan çıkarılan Ali A., apartmanın önünde bekleyen aile üyelerinin saldırısına uğradı. Polis ekipleri Ali A.'yı güçlükle ekip otosuna bindirerek polis merkezine götürdü.Polis merkezinde Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Ali A., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Ali A., serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Mahalleliyi canından bezdiren kadın! Polis eve zorla girip yaka paça dışarı çıkardı Mahalleliyi canından bezdiren kadın! Polis eve zorla girip yaka paça dışarı çıkardı Çevreci Komşu Kart dayanışma ağına dönüşüyor Çevreci Komşu Kart dayanışma ağına dönüşüyor
Kaynak: DHA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini rehin aldı, savcılıktan serbest kaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:49 Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
15:40 ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 16:56:30. #1.11#
SON DAKİKA: 5 yeğeni ve engelli kız kardeşini rehin aldı, savcılıktan serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement