5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Samsun'da kimlik kontrolü sırasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da kimlik kontrolü sırasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis arama noktasında yapılan kimlik kontrolü sırasında hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen şahıs, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
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