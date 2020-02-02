5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
6 saat önce
Samsun'da kimlik kontrolü sırasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
Samsun'da kimlik kontrolü sırasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis arama noktasında yapılan kimlik kontrolü sırasında hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen şahıs, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
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