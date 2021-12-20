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5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı - Son Dakika

5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı

20.12.2021 15:53
5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı

Kavaklıdere ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı ' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kavaklıdere ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı ' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere ilçe Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. isimli şahıs Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Adli mercilerce işlemleri tamamlanan O.Y isimli şahıs tutuklanarak Muğla E tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - MUĞLA

5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı

Jandarma, Saldırı, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı - Son Dakika
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