5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı - Son Dakika

Kavaklıdere ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı ' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere ilçe Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. isimli şahıs Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Adli mercilerce işlemleri tamamlanan O.Y isimli şahıs tutuklanarak Muğla E tipi Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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