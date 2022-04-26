5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası şüpheliyi bekçiler yakaladı - Son Dakika
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5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası şüpheliyi bekçiler yakaladı

26.04.2022 14:23
5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası şüpheliyi bekçiler yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi bekçiler yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi bekçiler yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kıbrıs Caddesi üzerinde bir şüpheliye GBT kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde şüphelinin E.K. olduğu, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanmak suçları başta olmak üzere 9 ayrı suçtan arandığı, ayrıca 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı Hırsızlık şüphelisini kovalayan bekçinin bacağı demire saplandı

Genel Bilgi Tarama, Kuşadası, Kıbrıs, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası şüpheliyi bekçiler yakaladı - Son Dakika


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