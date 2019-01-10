Son Dakika Haberleri: 5 Yıl Arayla İki Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

5 Yıl Arayla İki Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

Kayseri'de 9 Ocak'ta Ufuk Akhan cinayetin katil zanlısı O.G.'nin 2014 yılında öldürülen Hüseyin Ekemen cinayetinin de faili olduğu ortaya çıktı.

5 Yıl Arayla İki Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Kayseri'de 9 Ocak'ta Ufuk Akhan cinayetin katil zanlısı O.G.'nin 2014 yılında öldürülen Hüseyin Ekemen cinayetinin de faili olduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden O.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 9 Ocak 2019 tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta Ufuk Akhan, gece 03.30 civarında O.G. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrasında yapılan ihbarla katil zanlısı O.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde, cinayetin işleniş şekli ve O.G.'nin beyaz bir araç kullandığının belirlenmesi Cinayet Büro Dedektiflerinin dikkatini çekti. Beyaz araç üzerine yoğunlaşan dedektifler, 2014 yılında boğazından, sırtından ve kalbinden bıçaklanarak öldürülen Hüseyin Ekemen olayında da beyaz araç detayı üzerinde durdu.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri, 9 Ocak 2019 tarihinde Ufuk Akhan'ı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı O.G.'nin babası T.G.'ye ait olan beyaz bir aracı kullandığını da tespit ederek zanlıyı sorguladı. Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının olduğu, ailesi ve çevresi ile sürekli kavgalı olduğu, üzerinde sürekli bıçak taşıdığı, kungfu sporcusu olduğu, ayrıca şüphelinin bipolar davranış bozukluğu tedavisi gördüğü belirlenen zanlı O.G. sorgusunda, maktül Hüseyin Ekemen'i tanımadığı, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olan şahsın kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini bu esnada üzerinde taşıdığı pusat diye tabir edilen bıçağı ile Hüseyin Ekemen'i öldürdüğünü ve olay yerinden ayrıldığını itiraf etti.

Gözaltına alınan zanlı O.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:04 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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