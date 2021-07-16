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5. yıl dönümünde milli iradeye sahip çıkanlarla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaydı - Son Dakika

5. yıl dönümünde milli iradeye sahip çıkanlarla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaydı

16 Temmuz 2021 Cuma 08:19
5. yıl dönümünde milli iradeye sahip çıkanlarla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaydı, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, darbe girişiminin 5. yıl dönümünde de milli iradeye sahip çıkanlarla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaydı.

Başkan Fadıloğlu, "O karanlık gecenin sabahında güzel bir güneş doğdu. Bu güneşin doğmasında milletin her kademesindeki ferdinin emeği ve inancı vardı" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile devam etti. Daha sonra 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterimi gösterildi. Sinevizyon gösterimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması takip edildi.

ALLAH, BİZE 15 TEMMUZ GİBİ BİR GÜN YAŞATMASIN

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bundan 5 yıl önce bu meydanda hep birlikte bir harekete dur dedik. Dünya var oldu olalı, iyiler de var kötüler de var. Allah'a şükür Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Gaziantep'te de vatandaşlarımız, milletimiz iyilerden yana tavır koydu. Çok şükür, bu meydanda, bu davaya inandığımız için iyilerin yanında saf tutarak bugünlere geldik. Atalarımızın dökmüş olduğu kanlarla sulamış oldukları bu topraklarda büyük emekler var. Elden ele devredilen bu topraklarda bizler de gençlerimizle birlikte daha iyi bir geleceğe bundan sonra hep birlikte devam edeceğiz. O karanlık gecenin sabahında güzel bir güneş doğdu. Bu güneşin doğmasında milletin her kademesindeki ferdinin emeği ve inancı vardı. Bu inanç, damarlarındaki dolaşan asil kanda mevcuttu. Gençliğimize ve geleceğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Allah, bize 15 Temmuz gibi bir gün yaşatmasın."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı konuşmanın ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan halkla yakından ilgilendi, talep eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Şehitkamil, 15 Temmuz, Darbe, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 5. yıl dönümünde milli iradeye sahip çıkanlarla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaydı - Son Dakika


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