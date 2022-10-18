Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, 'kasten yaralama' suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan ve yakalama kararı ile aranan H.K.'nin (33) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde H.K. isimli şahıs, Araç içesi Yeşilova köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 5 yıl hapis cezası ile aranan şahsı JASAT yakaladı - Son Dakika

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