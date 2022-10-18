5 yıl hapis cezası ile aranan şahsı JASAT yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

5 yıl hapis cezası ile aranan şahsı JASAT yakaladı

18.10.2022 14:18
5 yıl hapis cezası ile aranan şahsı JASAT yakaladı

Kastamonu'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Kastamonu'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, 'kasten yaralama' suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan ve yakalama kararı ile aranan H.K.'nin (33) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde H.K. isimli şahıs, Araç içesi Yeşilova köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., tutuklandı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kastamonu haberleri! Kastamonu'da define için izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı Kastamonu haberleri! Kastamonu'da define için izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı Son dakika haberleri! Define arayan şahıslara jandarmadan suçüstü baskın: 5 gözaltı Son dakika haberleri! Define arayan şahıslara jandarmadan suçüstü baskın: 5 gözaltı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıl hapis cezası ile aranan şahsı JASAT yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 22:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: 5 yıl hapis cezası ile aranan şahsı JASAT yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement