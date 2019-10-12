Son Dakika Haberleri: 5 yıl hapisle aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 5 yıl hapisle aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı

5 yıl hapisle aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı

32 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

5 yıl hapisle aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suçlu veya suçluları yakalamak amacıyla başlattıkları çalışmalar neticesinde, Cumhuriyet Mahallesi civarında durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Şüphelinin yapılan sorgulamasında isminin Ç. Y. Olduğu, "Gece vakti yağma" suçunda arandığı ve 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara sevk edilen Ç.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Polis, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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