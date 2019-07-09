Son Dakika Haberleri: 5 yıl içinde 2 milyon hektar alan suyla buluşacak
Son Dakika Ekonomi Haber

5 yıl içinde 2 milyon hektar alan suyla buluşacak

1 saat önce

On Birinci Kalkınma Planı kapsamındaki 5 yıl içinde 2 milyon hektar alanın sulamaya açılması hedefleniyor.

5 yıl içinde 2 milyon hektar alan suyla buluşacak, System.String[]
On Birinci Kalkınma Planı kapsamındaki 5 yıl içinde 2 milyon hektar alanın sulamaya açılması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:07 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüşhane'de koliform bakterisi alarmı! 118 kişi hastaneye kaldırıldı Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 yıl içinde 2 milyon hektar alan suyla buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]