Son Dakika Haberleri: 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kapaklı'da Yakalandı

5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kapaklı'da Yakalandı

3 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan ayrıca yaralama suçundan bin 500 TL adli para cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan U.T. isimli şahıs Atatürk Mahallesi Kerem Sokak'ta yakalandı.

5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kapaklı'da Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan ayrıca yaralama suçundan bin 500 TL adli para cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan U.T. isimli şahıs Atatürk Mahallesi Kerem Sokak'ta yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde görüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalamak amacıyla operasyon başlattı. Cezaevi firarisi şahıs U.T. Atatürk Mahallesi Kerem Sokak'ta yakalandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:02 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa
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