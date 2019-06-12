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5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı operasyonla yakalandı

4 saat önce

Kuşadası'nda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı operasyonla yakalandı, System.String[]
Kuşadası'nda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekipleri, hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Kamu Malına Zarar Verme, Hırsızlık" suçlarından toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. 'yı takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ikamet ettiği İkiçeşmelik Mahallesindeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, R.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
Asayiş Büro, Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa
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