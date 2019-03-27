Son Dakika Haberleri: 5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

5 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan AB.M. Atatürk İlkokulu civarında okul polisi tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen AB.M. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Polis, Asliye Ceza Mahkemesi, Nevşehir, 3. Sayfa
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