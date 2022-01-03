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5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor - Son Dakika

5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor

03.01.2022 10:14

Bursa'da trajikomik bir olay yaşandı. Erzurumlu kurye Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce "terörist" rolünde figüranlık yaptığı film setinden kalan hatıra fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. Yıllar sonra o fotoğrafı internette paylaşan Gümüşgöz'ün hayatı adeta kabusa döndü. Terörist damgası yiyen 26 yaşındaki genç adam hem işinden oldu, hem de parmakla gösterilmeye başlandı.

Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce "Bordo Bereliler 2: Afrin" filminde figüran olarak yer aldı. Filmin küçük bir bölümünde görünen ve vurularak öldürülen bir teröristi canlandıran Gümüşgöz, üzerindeki kamuflaj kostümle set arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

5 YIL SONRA YAPTIĞI PAYLAŞIM İŞİNDEN ETTİ

Sabah'ın haberine göre genç adam o fotoğrafı 5 yıl sonra "Film setinden bir kare" notuyla sosyal medya üzerinden paylaştı. Ancak iddiaya göre Gümüşgöz ile aynı firmada kurye olarak çalışan iş arkadaşı Murat K., gencin o fotoğrafını kaydederek firma yetkililerine gönderdi. Fotoğrafı gören yetkililer Gümüşgöz'ün işine son verdi.

Oynadığı filmde canlandırdığı terörist rolü hayatını kararttı

İŞTE DİKİŞ TUTTURAMAYINCA SAVCILIĞA GİTTİ

"Terörist" damgası yiyen genç adam, derdini anlatamayınca başka bir firmada yine kurye olarak iş başı yaptı. Ancak onu ötekileştiren kabus Gümüşgöz'ün peşini bırakmadı. Kendisine bela olan o fotoğraf, döndü dolaştı yeni göreve başladığı firmanın yetkililerinin eline geçti. Aynı şekilde ikinci işinden de kovulan Erzurumlu Vedat, soluğu savcılıkta aldı.

"MASUMİYETİM KANITLANMIŞTIR"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Gümüşgöz şikayet dilekçesinde "Şüpheli Murat K. ve Mustafa O. D., Terörle Mücadele Birimi'ne giderek hakkımda şikayette bulunup ifade vermiş, fakat ilgili ekiplerin yapılan incelemesi sonucu, sinema filminde rol almış olduğum bir ana ait rol gereği terörist kılığına girdiğim açıkça anlaşılmış olup, masumiyetim kanıtlanmıştır. Şüpheliler ikinci kez işten çıkarılmama neden olup, farklı bir işe girdiğim taktirde de tekrar işten atılmama yönelik asılsız iftiralarına devam edeceklerini düşündüğümden bir an önce cezalandırılmalarını talep ediliyorum" ifadelerine yer verdi.

Oynadığı filmde canlandırdığı terörist rolü hayatını kararttı

"SETE GİDERKEN ROLÜMÜ BİLMİYORDUM"

Yaşadıklarını Gümüşgöz "Ek gelir için figüranlık yapmaya karar vermiştim. 5 yıl önce bir filme çağırdılar, sete giderken rolümü bile bilmiyordum. Teröristi oynayacaksın dediler, kostüm verdiler. Kostümü giydim, bir iki sahnede göründüm daha sonra işim bitti. Sette de bir hatıra fotoğrafı çekmiştik. 5 yıl sonra o fotoğrafa denk geldim, güzel bir hatıra diye "Film setinden bir kare" notuyla paylaştım.

Oynadığı filmde canlandırdığı terörist rolü hayatını kararttı

"BEN VATANINI SEVEN BİR İNSANIM"

İş arkadaşım görmüş, art niyetiyle yazdığım yazıyı silip sadece fotoğrafı kullanarak müdürlerimize şikayet etmiş. Ben daha ne oluyor diyemeden işten atıldım. Yeni işe girdim, o kişi fotoğrafımı alıp yeni işimdeki birine atmış, o da müdürlere atmış. Pandemi döneminde zar zor bulduğum ikinci işimden de haksız yere kovuldum. 6 kardeşiz, annem babam çok yaşlı. Aileme bakmak zorundayım ama ekmeğimle oynuyorlar. Ben vatanını, bayrağını çok severim, haram yemeyen vergisini ödeyen bir insanım. Bana neden böyle yapılıyor, hayatım karardı." dedi.

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Terörist, Medya, Bursa, Film, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor - Son Dakika
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