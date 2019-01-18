Son Dakika Haberleri: 5 Yıl Önce Firar Eden Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı

5 Yıl Önce Firar Eden Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı

1 saat önce

Antalya'da 5 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü, Şanlıurfa'da yakalandı.

5 Yıl Önce Firar Eden Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı, System.String[]
Antalya'da 5 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü, Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıl önce Antalya'daki cezaevinden firar eden Murat Ö.'nün, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'ndeki akrabasının evinde saklandığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Murat Ö., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:04 Kaynak: İHA

Antalya, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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