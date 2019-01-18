5 Yıl Önce Firar Eden Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı
1 saat önce
Antalya'da 5 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü, Şanlıurfa'da yakalandı.
Antalya'da 5 yıl önce cezaevinden firar eden hükümlü, Şanlıurfa'da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıl önce Antalya'daki cezaevinden firar eden Murat Ö.'nün, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'ndeki akrabasının evinde saklandığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Murat Ö., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:04 Kaynak: İHA
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