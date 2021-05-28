5 YIL ÖNCE İNTİHARA KALKIŞAN POLİS, EMEKLİ OLDUKTAN SONRA TEKRARDAN BEYLİK SİLAHIYLA İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika

AYDIN'ın, Nazilli ilçesinde, iddiaya göre emekli polis memuru olduğu öğrenilen M.S.Y(55), sazlık alanda beylik tabancası intihara kalkıştı. Ağır yaralan M.S.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan, M.S.Y.'nin 2016 yılında Antalya'da görev yaptığı sırada, emeklilik dilekçesi verdiği gün beylik tabancası ile bir parkta intihar girimişinde bulunduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, emekli polis memuru M.S.Y., kendisi gibi polis memuru olduğu öğrenilen eşi S.Y.'nin boşanmak istemesi üzerine bunalıma girdi. 2 ay önce Nazilli ilçesindeki babasının evine gelen M.S.Y., bugün saat 18.30 sıralarında evden ayrılarak sazlık bir alanda beylik tabancası ile kendisini göğsünden vurarak intihar girişiminde bulundu. M.S.Y.'yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 çocuk babası olduğu öğrenilen M.S.Y. ambulans ile önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne, ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan M.S.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİĞİ GÜN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ Öte yandan, M.S.Y.'nin 2016 yılında Antalya Yenikapı polis merkezinde görev yaptığı sırada, emeklilik dilekçesi verdiği ve mesai çıkışında ise Eyrek Mahallesi'ndeki bir parkta beylik tabancası ile kendisini göğsünden vururak intihar ettiği ortaya çıktı.