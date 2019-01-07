5 yıl önce kaybolan uçağın parçası bulundu
51 dakika önce
5 yıl önce Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan 370 sefer sayılı uçağa ait olduğu düşünülen yeni bir enkaz parçası tespit edildi.
5 yıl önce Kuala Lumpur- Pekin
seferini yaparken kaybolan 370 sefer sayılı uçağa ait olduğu düşünülen yeni bir enkaz parçası tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:25
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