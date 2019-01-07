Son Dakika Haberleri: 5 yıl önce kaybolan uçağın parçası bulundu

5 yıl önce kaybolan uçağın parçası bulundu

51 dakika önce

5 yıl önce Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan 370 sefer sayılı uçağa ait olduğu düşünülen yeni bir enkaz parçası tespit edildi.

5 yıl önce kaybolan uçağın parçası bulundu, System.String[]
5 yıl önce Kuala Lumpur- Pekin seferini yaparken kaybolan 370 sefer sayılı uçağa ait olduğu düşünülen yeni bir enkaz parçası tespit edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:25 

Pekin, Kuala Lumpur, Ekonomi
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