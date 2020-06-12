5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi - Son Dakika

5 yıl önce kazada ölen ağabeyinin yanında toprağa verildi

BARTIN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Atalay Kalafat (29), toprağa verildi.

BARTIN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Atalay Kalafat (29), toprağa verildi. Kalafat'ın cenazesi, 5 yıl önce bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kazada ölen ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın mezarının yanına defnedildi. Bartın'da bir restoranda garson olarak çalışan Atalay Kalafat, önceki gün Çiftlik köyünde oturan akrabasını ziyarete gitti. Ziyaretten dönen Atalay Kalafat, Bartın ile Zonguldak yolu Çiftlik köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Atalay Kalafat'ın cenazesi bugün Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Amasra ilçesine bağlı Göçgün köyündeki caminin önüne getirildi. Öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarken, Atalay Kalafat'ın ağabeyi Tahsin Kalafat tutuklu bulunduğu Bartın Cezaevi'nden izinli olarak gelerek kardeşinin cenaze namazına katıldı. AĞABEYİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ AĞABEYİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ Atalay Kalafat'ın cenazesi 2015 yılı Ağustos ayında Bartın Hendekyanı Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yıldıray Kalafat'ın (29) Göçgün köyü mezarlığındaki mezarının yanında toprağa verildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur