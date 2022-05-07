5 yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını bıçaklayarak öldürdü! Kullandığı yöntem aynı - Son Dakika
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5 yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını bıçaklayarak öldürdü! Kullandığı yöntem aynı

07.05.2022 17:42

Aydın'ın Efeler ilçesinde E.B. ile kocası arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Karısı tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklanan adam, yaşamını yitirdi. E.B.'nin 5 yıl önce de sevgilisini aynı yöntemle öldürdüğü belirlendi.

Cuma Mahallesi 209 Sokak üzerindeki bir apartmanın ikinci katında dün gece saat 23.00 sıralarında, Doğukan Bağ ve karısı E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

5 yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü

4 KEZ BIÇAKLANMIŞ

İddiaya göre karısı tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklanan Doğukan Bağ, ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doğukan Bağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kocasını bıçakla öldüren E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. adliyeye sevk edildi.

5 yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü

5 YIL ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Dün gece kocası Doğukan Bağ'ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren E.B.'nin 5 yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan'ı (27) iş yerinde sırtından bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı. E.B.'nin 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.

5 yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü

İLK OLAYIN DETAYLARI

Olay, 16 Nisan 2017 tarihinde Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2023 Sokak'ta faaliyet gösteren bir içkili mekanda gerçekleşmişti. Bar sahibi Tolga Arslan (27) ile iş yerinde çalıştırdığı ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mekanda bulunan bıçağı eline alan E.B., patronunu sırtından ve kolundan yaralamıştı. Ambulansla ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

5 yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını öldürdü
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Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü Son dakika haber! Sevgilisini öldürüp cezaevine girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü

Tolga Arslan, Doğukan, Efeler, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıl önce sevgilisini, şimdi de kocasını bıçaklayarak öldürdü! Kullandığı yöntem aynı - Son Dakika


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