Son Dakika Haberleri: 5 yıl sonra böyle yakalandı
Son Dakika Güncel 5 yıl sonra böyle yakalandı

5 yıl sonra böyle yakalandı

1 saat önce

Hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Özden(32) Beykoz'da saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Özden(32) Beykoz'da saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Daha önce 30 kez polis tarafından yakalandığı öğrenilen Fırat Özden'in polis kapıyı çaldığında pencere demirini kırarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2014 yılında hakkında 13 yıl hapis cezası kesinleşen Fırat Özden'in Beykoz civarında bir evde saklandığını tespit etti. Polis bir hafta boyunca yaptığı çalışma sonucu Fırat Özden'in Yeni Mahalle, Birkan Sokak üzerinde bir evde saklandığını tespit etti. Önceki gün gece saat 02.00 sıralarında eve yapılan baskında Fırat Özden pencere demirini kırarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Fırat Özden, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan Fırat Özden'in daha önceden 30 kez polis tarafından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası çıktığından beri kaçak olarak yaşadığı belirlendi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen Fırat Özden cezasını çekmek üzere Cezaevine teslim edildi.

5 yıl sonra böyle yakalandı

Beykoz, Polis, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:21 Kaynak: DHA
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