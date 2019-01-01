5 Yıl Sonra Değişim Kararı Çıkan Asus Laptop (Thh Kararı İle)
1 saat önce
Şimdiye kadar 5 videomuzda yer alan Muhammed Çelik, bu sefer Asus bilgisayarıyla yaşadığı macerayı anlatıyor.
Şimdiye kadar 5 videomuzda yer alan Muhammed Çelik
, bu sefer Asus
bilgisayarıyla yaşadığı macerayı anlatıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:21 Kaynak: Youtube
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