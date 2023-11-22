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5 YIL SONRA DÖKÜLEN ASFALTI DAVUL-ZURNAYLA OYNAYARAK KUTLADILAR - Son Dakika

5 YIL SONRA DÖKÜLEN ASFALTI DAVUL-ZURNAYLA OYNAYARAK KUTLADILAR

ADANA'nın Kozan ilçesinde Türkeli ve Ağlıboğaz mahallelerinin sınırında bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nin bozuk olan yolu 5 yıllık mücadelenin ardından, dün asfaltlandı.

22.11.2023 - 12:21,
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Adana'nın Kozan ilçesinde Türkeli ve Ağlıboğaz mahallelerinin sınırında bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nin bozuk olan yolu 5 yıllık mücadelenin ardından, dün asfaltlandı. Türkeli Muhtarı Ahmet Aydın ile Ağlıboğaz Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, iş makinelerinin önünde davul-zurna çaldırıp oynayarak yıllar sonra gelen hizmeti kutladı.

5 YIL SONRA GELEN HİZMET

Kozan ilçesi merkez Türkeli Mahallesi muhtarı Ahmet Aydın, yaklaşık 5 yıldır yolları bozuk olan Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nin asfaltlanması için defalarca Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdi. Muhtar Aydın, dilekçelerine bir türlü olumlu yanıt alamadı. 5 yıllık mücadelenin ardından dün, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeyi asfaltladı.

DAVUL-ZURNAYLA KUTLADILAR

Çalışmalar sürerken Muhtar Aydın, çağırdığı davul zurna eşliğinde oynadı. Muhtar Aydın'a Ağlıboğaz Mahalle Muhtarı Cengiz Büyüköztürk de eşlik etti. Muhtar Ahmet Aydın, Okul servisi şoförleri, dolmuşçular, vatandaşlar çok şikayet etti. Cadde üzerinde bulunan evlerin doğalgaz bağlantıları da halloldu. Mahalle halkım mutlu ben huzurluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.

"BİZİ MUTLU ETTİ"

Ağlıboğaz Mahalle Muhtarı Cengiz Büyüköztürk ise, "Ortak kullandığımız caddemizin yapılması bizi mutlu etti. Sonuçta Kozan'a hizmet yapılıyor. Ahmet muhtarımızın sevincine ortak olmak istedim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 5 YIL SONRA DÖKÜLEN ASFALTI DAVUL-ZURNAYLA OYNAYARAK KUTLADILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 YIL SONRA DÖKÜLEN ASFALTI DAVUL-ZURNAYLA OYNAYARAK KUTLADILAR - Son Dakika
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