5 Yıl Sonra Farklı Bir Dilovası Olacak

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İl Yöneticisi Fazıl Korkmaz, İlçe yöneticileri ve eski Dilovası Belediye Başkanı Halit Yaşar ile birlikte Dilovası Ordulular Derneği Başkanı Celil Baş, yönetimi ve üyelerinin misafiri oldu. Dilovası Ordulular Dernek Başkanı Celil Baş yapılan toplantıda yaptığı konuşmada "Bugün burada önemli konuklarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞINA İNANIYORUZ

Baş, "Tabii ki aday olan arkadaşlarımızın ortak amacı yaşadığımız kenti daha iyi bir yerlere taşımak ve daha güzel bir Dilovası'nı inşa etmektir. Bizde yaşadığımız kentin bireyleri olarak vatandaşlık görevimiz gereği ilçemizi en iyi şekilde yönetecek arkadaşlarımızın yönetime gelmesi için oylarımızı kullanacağız. Hamza Şayir kardeşimiz de başarılı, çalışkan ve hayırsever kimliği ile bizlerin gönlünde taht kuran bir adayımızdır. Allah çıktığı yolda kendisini mahcup etmesin. Seçilirse ki eğer Dilovası'na güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz" dedi.

BU BİR HİZMET YARIŞI

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmada "Ordulu hemşerilerimle bu güzel günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Malum tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de seçim maratonu başlamış durumda. Bu maratonda sizlere ve Dilovalı hemşerilerimize en iyi hizmeti yapabilmek için bir yarışa girdik. Hepimizin ortak noktası Dilovası'nın geleceği.

FARKLI BİR DİLOVASI OLACAK

İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra güzel ve yaşanılabilir bir Dilovası için hep birlikte koordineli bir şekilde çalışacağız. Bu kentte yaşayan ve hemen hemen her toplumun içinde olan ve sorunları eksiklikleri bilen birisi olarak, göreve geldiğim günden itibaren eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi için çalışacağım. Emin olun ki beş yıl sonra daha farklı daha güzel bir Dilovası'nda hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise "Önümüzde hem ülkemiz hem de ilçemiz için önemli bir yerel seçim süreci var. Bu süreçte sizlerden Cumhur İttifakına ve adayımız Hamza Şayir'e destek vermenizi istiyorum. Biliyorum ki Ordulu hemşerilerim her seçimde olduğu gibi bu seçimde de bizleri yalnız bırakmayacak ve yanımızda yer alacaktır. İnşallah 31 Mart gecesi yüzümüz gülecek ve 1 Nisan sabahından itibaren de Dilovası hizmet almaya devam edecektir.

ŞAHLANIŞ YILLARI OLACAK

İnşallah önümüzdeki dönem sizlerin talep ve önerilerini dikkate alarak eksiklikleri gidereceğiz. Önümüzdeki 5 yıl Dilovası'nın şahlanış yılları olacak. Göreceksiniz çok güzel haberlerimiz olacak. Biz yapamayacağımız sözleri vermedik. Dilovası insanlarının daha güzel bir ilçede yaşayacağı bir ilçe haline getireceğiz. Belediye Başkanımız ile birlikte kol kola gireceğiz ve güzel projeleri tek tek hayata geçireceğiz" dedi.