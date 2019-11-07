Son Dakika Haberleri: 5 yıl vade ile otomobil almak mümkün
Son Dakika Güncel 5 yıl vade ile otomobil almak mümkün

5 yıl vade ile otomobil almak mümkün

6 saat önce

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu katılım bankası, otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak maksadıyla bir kampanya başlattı.

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu katılım bankası, otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak maksadıyla bir kampanya başlattı.

Bu kapsamda 3 kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliğine gitti.

Faiz ödemek istemeyenler için katılım bankaları çok uygun şartlarda murabaha yöntemiyle istenen otomobili satıcıdan alıp üzerine cüzi bir kar koyduktan sonra müşteriye satacak. Ülkemizde üretilen otomotiv firmalarının tamamı kampanyaya katılıyor.

Bugünden itibaren başlayan kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 kamu bankası da 1 Ekim'de otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlatmış, faiz oranlarını düşürmüştü.

(İHA)

5 yıl vade ile otomobil almak mümkün

Vakıf Katılım Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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