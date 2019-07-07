5 yılda 187 milyon dolarlık bonservis geliri
1 saat önce
Finansal fair play uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, son 5 yılın transfer gelirleri 187 milyon dolar oldu.
Finansal fair play uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, son 5 yılın transfer gelirleri 187 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:12
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