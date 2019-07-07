Son Dakika Haberleri: 5 yılda 187 milyon dolarlık bonservis geliri
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5 yılda 187 milyon dolarlık bonservis geliri

1 saat önce

Finansal fair play uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, son 5 yılın transfer gelirleri 187 milyon dolar oldu.

5 yılda 187 milyon dolarlık bonservis geliri, System.String[]
Finansal fair play uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, son 5 yılın transfer gelirleri 187 milyon dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:12 
Futbol, Ekonomi
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