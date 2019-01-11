Son Dakika Haberleri: 5 Yılda 19 Bin Gence Ücretsiz Eğitim

5 Yılda 19 Bin Gence Ücretsiz Eğitim

57 dakika önce

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in büyük önem verdiği çocuk ve spor alanlarında ki çalışmalar meyvesini veriyor.

5 Yılda 19 Bin Gence Ücretsiz Eğitim, System.String[]

Yaz ve spor okullarında son beş yılda 19 bin genç ücretsiz spor eğitimi gördü. Eğitim gören Kartepeli gençlerden 1500 öğrenci lisans aldı.

1500 LİSANSI SPORCU

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in göreve gelmesiyle büyük önem verdiği yaz ve kış spor okulları Kartepeli ve ailelerinin yuğun ilgisiyle karşılanıyor. 8 ile 15 yaş aralığındaki çocukların son beş yıl da yaz spor okullarında 13 bin, kış spor okullarında 6 bin öğrenci uzman eğitmenler tarafından çeşitli branşlarda ücretsiz eğitim gördü. Eğitim gören sporcular arasında 1500 öğrenci lisans aldı.

SPORDA FIRSAT EŞİTLİĞİ

Yaptığı sosyal belediyecilik faaliyetleriyle her kesimden insanın takdirini toplayan Kartepe Belediyesi, çocukların bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı yetişmesine de katkıda bulunmak için sosyal projeleri ile sporda da fırsat eşitliği sağlıyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onlara spor yapma bilincini aşılayan Yaz ve Kış Spor Okulları, Kartepe'de sağlıklı nesiller yetişmesinde ve gençlerin kendisini geliştirmesinde büyük katkı sağlıyor.

BAŞARILARI GURUR KAYNAĞIMIZ

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Geleceğimiz olan gençlerimizin sağlıklı yetişmesi amacıyla düzenlediğimiz yaz ve kış spor okullarımız ilk günden beri büyük ilgi görüyor. Özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklara itecek ortamlardan uzak bir şekilde yetişmeleri amacıyla eğitim verilen spor okullarında son beş yılda 19 bin gencimiz faydalanmıştır. Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerde birçok branşta başarılar elde edildi. Lisans sahibi olarak önleri açılan birçok gencimiz var. İlerledikleri branşlarda desteğimiz maddi ve manevi olarak kesintisiz devam edecek. Onların başarıları bizim gurur kaynağımız oluyor" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:23 Kaynak: Bültenler

Hüseyin Üzülmez, Kartepe, Güncel
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