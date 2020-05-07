5 yılda 250 bin adet fidan toprakla buluştu, hedef 500 bin - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede 5 yılda 250 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını, önlerindeki 10 yılda da 500 bin fidanın toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2015 yılından bu yana oluşturulan projeler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından, kamu ve özel sektörden ve Yalova Tarımdan temin edilen 250 bin adet fidan toprakla buluştu. Dikilen ağaçlar sonrası belediye tarafından yapılan parklar ve sokakların adeta şekil değiştiğini ve ilçenin yemyeşil bir kent haline geldiğini anlatan Başkan Münür Şahin, "2023 yılına kadar Osmaneli Belediyesi olarak 250 bin adet daha fidan dikeceğiz ve 10 yılda 500 bin adet fidan dikme hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz. Tekrar ipek böcekçiliğini canlandırmak ve eski dut üzümü bolluğuna erişmek için 20 bin adet dut fidanını parklarımıza dikeceğiz. Osmaneli son dönemlerde yaptıklarımızla şekil değiştirirken ağaçlandırmayla da yeşil bir bir kent olmayı çok daha üst seviyeye çekecek. Yetişkin ağaç fidesi,gül, zakkum, süs bitkileri gibi fide bağışlamak isteyenler Osmaneli Belediyesiyle iletişime geçebilirler. Her türlü ağaç bağışınızı adınızla dikip, yetiştirme ve büyütme garantisi veriyoruz. 'Osmaneli'nde Bir Dikili Ağacınız Olsun' kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - BİLECİK