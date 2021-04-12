5 yılda, 713 bin 213 vergi incelendi! - Son Dakika

5 yılda, 713 bin 213 vergi incelendi!

12.04.2021 15:58
5 yılda, 713 bin 213 vergi incelendi!, System.String[]

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2016-2020 yıllarında yapılan vergi incelemelerine ilişkin rapor, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandı.

Rapora göre 2016 ile 2020 yılları arasını kapsayan 5 yılda 713 bin 213 vergi incelemesi yapıldı.

Raporda verilen istatistiklere göre 2016 yılında 185 bin 462, 2017 yılında 119 bin 26, 2018 yılında 135 bin 103, 2019 yılında 128 bin 420, 2020 yılında 145 bin 202 vergi incelemesi yapıldığı belirtildi.

Vergi inceleme sayıları yıllara göre değişiklik gösterirken 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,06 artış gösterdi.

226 bin 735 mükellef incelendi

2016 ile 2020 yılları arasında incelenen mükellef sayısı 226 bin 735 olarak açıklandı. 2020 yılında incelenen mükellef sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16,76 oranında artış gösterdi. Yıllara göre incelenen mükellef sayısı şöyle: 2016 yılında 49 bin 817, 2017 yılında 44 bin 182, 2018 yılında 44 bin 376, 2019 yılında 40 bin 763, 2020 yılında 47 bin 597.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın mükellef odaklı, adil, etkin ve verimlilik temelli bir çalışma anlayışını benimsendiği belirtilen raporda, 2020 yılında 47 bin 597 mükellef incelemesi gerçekleştirildiği, tarhı istenen vergi tutarının 24 milyar 921 milyon 860 bin 64 TL, kesilmesi önerilen toplam ceza tutarı ise 40 milyar 258 milyon 714 bin 890 TL olduğu belirtildi.

"Vergi müfettişleri özverili çalıştı"

Vergi Müfettişleri Derneği'nden (VMD) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2017, 2018 ve 2019 yıllarında tarhı istenen vergi toplamı 25 milyar 10 milyon 884 bin 263 TL iken sadece 2020 yılında tarhı istenen toplam vergi tutarı 24 milyar 921 milyon 860 bin 64 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu bu verilerin ortaya çıkmasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda görev yapan vergi müfettişlerinin özverili çalışmalarının da payı büyüktür. Pandeminin esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi çalışma şartlarında da meydana getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen ekip ruhundan ayrılmadan elinden her türlü gelen çabayı göstererek katkı göstermişlerdir. Vergi Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler, kayıt dışı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile mücadele açısından büyük önem arz etmektedir. Vergi incelemelerinin önemli sonuçlarının birisi de, vergisel yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin karşı karşıya kaldıkları haksız rekabetin önlenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır."

5 yılda, 713 bin 213 vergi incelendi!

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Türk Lirası, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 5 yılda, 713 bin 213 vergi incelendi! - Son Dakika


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