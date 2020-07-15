"5. yılda da 15. yılda da 105. yılda da burada kıyam halinde olacağız" - Son Dakika

"5. yılda da 15. yılda da 105. yılda da burada kıyam halinde olacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin, "4 yıl önce burada bize diz çöktürmek isteyenlerin hiç birisi burada yoktur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin, "4 yıl önce burada bize diz çöktürmek isteyenlerin hiç birisi burada yoktur. Biraz önce yoklama yaptık kahramanlarımız burada. Ne bugün ne de yarın bu ülkeye diz çöktürmeye çalışanların isimleri burada okunmayacaktır. Herkes bilmeli ki 5. yılda da 15. yılda da 105. yılında da biz ya da bizim evlatlarımız bizden sonra gelecek nesiller burada kıyam halinde olacağız" dedi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" törenine İçişleri Bakanı Soylu, şehit aileleri ve gaziler ile 15 Temmuz günü başından vurularak gazi olan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Ankara Emniyeti Şube Müdürleri, askeri erkan, siyasal parti temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı. Bakan Soylu, şehitler için özel hazırlanan platforma karanfil bıraktı. 15 Temmuz gününe özel olarak hazırlanan video klip izlendi. Okunan İstiklal Marşının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii İmamı Kuranı Kerim tilaveti yaptı. Şehitler için hazırlanan platformda fotoğrafı bulunan 15 Temmuz gecesi şehidi polis memuru Hüseyin Kalkan'ın annesi de gözyaşlarına hakim olamadı.

"DİZ ÇÖKTÜRMEK İSTEYENLERİN HİÇ BİRİSİ BURADA YOK"

Bakan Soylu konuşma öncesinde Ankara Emniyeti'nde şehit düşenlerin isimlerini okuyarak yoklama yaptı. Soylu, "Onların kokuları ile koklaşan kıymetli şehit ailelerimiz, canlarını namusumuz için bayrağımız için canlarını ortaya koyan gazi yakınlarımız ve büyük milletimizi burada biz bizeyiz. 4 yıl önce burada bize diz çöktürmek isteyenlerin hiç birisi burada yoktur. Biraz önce yoklama yaptık kahramanlarımız burada. Ne bugün ne de yarın bu ülkeye diz çöktürmeye çalışanların isimleri burada okunmayacaktır. Herke bilmeli ki 5 yılda da 15. yılda da 105. yılında da biz ya da bizim evlatlarımız bizden sonra gelecek nesiller burada kıyam halinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"VESAYET HASTASI BİR ZİHNİYET VAR"

Geçmiş darbelerde Türkiye'yi yıllarca fakirleştirdiklerini belirten Soylu, "Yıllarca medeniyetimize ve geleceğimiz darbe vurdular ama bunların yapanların hiç birine hesap sormadılar. Matah bir işmiş gibi hesap sormadılar, hem milletin emanetine el uzattılar hem de rahat hayatlarına devam ettiler. Kan dökülmedi diyerek o eski darbeleri oldu bittiye getirdiler. Bugün bakıyoruz ki 15 Temmuz anmalarından rahatsız olan, milletin bu teyakkuzundan rahatsız olan, bir sonraki darbecilere işaret fişeği atmaya çalışan vesayet hastası bir zihniyet var. 15 Temmuz akşamı bu millet sadece darbecilere karşı değil bu vesayet zihniyetine de karşı durmuştur" dedi.

RAKAM 406'YA DÜŞTÜ

15 Temmuz gecesi ülkeyi bin yıl geriye götürmeye inat milletin ileriye yürüdüğünün altını çizen Bakan Soylu, "FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele ederken göç ve bir yandan uyuşturucu ile de mücadele ediyoruz. Türkiye bugün güvenliğini hem Kato ve Gabar'da hem de Azez'de Afrin'de sağlıyor. Bugün gri listedeki bir terörist etkisiz hale getirildi rakam 406'ya düştü. Biz bunu biliyoruz attığımız her adım da şurada oturan şehit ailelerinin hakkını gözetiyoruz. PKK terör örgütü öyle tükenmiştir ki bu yıl örgüte katılanları sayısı 22, ikna ile dağdan indirilenlerin sayısı 107. Cudi dağının tam göbeğinde evlatlarımız Yıldırım Operasyonu ile teröristleri bir daha oraya giremeyecek şekilde mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

"ANAHTAR ŞEY 15 TEMMUZ'U UNUTMAMAKTIR"

TEM Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan ise konuşmasında, "Bizler emniyet teşkilatına destek vermeye var gücümüzle çalışmaya devam edelim. Vatan üzerinde sizler gibi evlatlarımız hiç bitmeyecektir. Sizlere başarılı ve sağlıklı görevler diliyorum. Burada 15 anahtar şey 15 Temmuz'u unutmamaktır. Bugün FETÖ olur yarın başka bir örgüt olur buna asla müsaade etmemek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti güçlü olması lazım" şeklinde konuştu.

(İHA)

Süleyman Soylu, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '5. yılda da 15. yılda da 105. yılda da burada kıyam halinde olacağız' - Son Dakika
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