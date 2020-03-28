5 yılda inşa etti, koronavirüse karşı yer altına çekildi - Son Dakika

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5 yılda inşa etti, koronavirüse karşı yer altına çekildi
6 saat önce
5 yılda inşa etti, koronavirüse karşı yer altına çekildiİngiltere, (DHA)- İngiltere'de Youtuber ve mucit olan Colin Furze, 5 yıl boyunca arka bahçesine çelikten 'sığınak' inşa etti.
5 yılda inşa etti, koronavirüse karşı yer altına çekildi
İngiltere, (DHA)- İngiltere'de Youtuber ve mucit olan Colin Furze, 5 yıl boyunca arka bahçesine çelikten 'sığınak' inşa etti. Furze, koronavirüs salgınını sığınağında geçireceğini söyledi.
İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yaşayan mucit ve Youtuber olan Colin Furze, 2015 yılında evinin arka bahçesine sığınak inşa etmeye başladı. Sığınakta oyun konsolları, televizyon, jeneratör ve bolca yiyecek bulunuyor. 5 yıllık inşaat süresini görüntüleyen Furze, canı sıkıldığında çalmak için sığınağına bir bateri koydu. Yerin altında olan sığınakta davulunu komşuları rahatsız etmeden çaldığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:51 Kaynak: DHA
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